Mehmet Kasapoğlu: Dünyada en büyük yurt kapasitesine sahibiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul ve İzmir’de GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı.

Üniversite sınavının ardından tercih yapan ve okullarına yerleşen adaylar, son aşama olan yurt işlemlerini tamamladı.

Bu sene tam kapasite dolan devlet yurtları, her zamanki gibi öğrencilerin ve ailelerin en güvendiği adresler arasında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Bütçe sunumu sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

"Dünyada en büyük yurt kapasitesine sahibiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurdumuzla, 850.000 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz." dedi.

"Başvuruların yüzde 97'si yerleşti"

Bakan Kasapoğlu, GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97’sinin yerleştiğini duyurdu.

"İstanbul'da başvuran tüm öğrenciler yerleşti"

İstanbul ve İzmir’de GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı.

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