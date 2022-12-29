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- Mehmet Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Mehmet Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.
- 29.12.2022 - 09:13
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
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