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    Mehmet Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

    531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.
    • 29.12.2022 - 09:13
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    Mehmet Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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