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Mehmet Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Mehmet Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.