Mehmet Metiner, Kürtlerin taleplerini açıkladı

Kürtler Ne İstiyor Çalıştayı’nda konuşan Metiner, Kürtçe ve ülkede konuşulan başlıca dillerin Türkçe gibi öğretilmesini, Kürtçenin okullarda seçmeli ders olmaması gerektiğini söyledi.

Ankara’da, Kürtler Ne istiyor Çalıştayı’na katılan DEMBİR_DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, yaptığı açıklamalarda isteklerini sıraladı.

Metiner’in gündeminde, Kütçenin okullarda seçmeli ders olmasının yanı sıra üniversitelerde Kürt tarihine de yer verilmesi vardı.

Metiner'in sıraladığı taleplerin arasında, Türkçe bilmeyenler için uçaklarda anons diline Kürtçenin de eklenmesi dikkat çekti.

Metiner, söz konusu çalıştayda Kürtlerin isteklerini şu ifadeler ile açıkladı:

“Dilimiz artık yasaklı değil. Kürtçe okullarda seçmeli ders olarak öğretiliyor. Kurslar serbest. Kuşkusuz bunları önemli ve olumlu adımlar olarak görüyoruz. Ama niye seçmeli olsun dilimiz diye soruyoruz? “

"Türkçeyi nasıl öğreniyorsak Kürtçeyi de öylece öğrenebilmeliyiz”

Türkçe nasıl öğreniliyor ve öğretiliyorsa Kürtçemiz de, bu ülkenin başkaca dilleri de öyle öğretilsin istiyoruz. Sizden talebimiz şu; seçmeli ders formülü yerine ana dillerimizin öğrenimi ve öğretimi için başkaca formülleri hızlıca devreye almak konusunda bir çalışma başlatmanız. Biz Kürtler Türkçeyi nasıl öğreniyorsak Kürtçeyi de öylece öğrenebilmeliyiz.

“Anadilin öğrenimi ve öğretiminin acilen devreye alınmasını talep ediyoruz”

Sadece biz Kürtler değil, diğer kardeş halklara mensup olanlar da kendi anadillerini okullarda öğrenebilmelidirler. Milli Eğitim Bakanlığı anadillerin öğrenimi için daha düzenli ve kapsayıcı müfredatlar belirlemelidir. Biz anadilde eğitim yerine anadilin öğrenimi ve öğretiminin acilen devreye alınmasını talep ediyoruz. Dil demek kültür ve edebiyat demektir.

“Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılması, acil bir gerekliliktir”

Anadilin eğitim ve öğretimini kalıcı ve yaygın bir düzeye taşımak için başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere Ankara ve İzmir gibi üniversitelerimizin bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılması, acil bir gerekliliktir. Bunu bugün yapmak, yarın ortaya çıkacak sorunların da ön alıcısı olacaktır. Üniversitelerimizin tarih bölümlerinde, münhasıran Kürtlerin de tarihlerine yer verilmesini elbette gerekli görüyoruz.

‘Uçaklarda Kürtçe anons yapılmalı’

Uçaklarda İngilizce anonslar nasıl yapılabiliyorsa, tek kelime Türkçe bilmeyen Kürt anne ve babalarımız için de kendi anadillerinde anons yapılmasını gerekli ve önemli buluyoruz. Bunlar küçük dokunuşlar belki ama büyük kucaklaşmalar için çok anlamlı ve değerli adımlardır. Gün, o büyük buluşmayı yürekten sağlama günüdür. Gelin canlar hep birlikte olalım diyoruz… Bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine olalım… Neysek o olalım, olduğumuz gibi kalalım, ama hep birlikte Türkiye olalım… Güçlü Türkiye’yi de yeni bir anayasa temelinde hep birlikte inşa edelim… Türkiye Yüzyılı’nın hep birlikte inşacıları olalım… Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi kalpten selamlıyorum."