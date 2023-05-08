Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP'li görevlilerle selamlaştı Son dönemde yaşanan gergin seçim atmosferi yerini İzmir'de alkışlanacak görüntülere bıraktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim gezisi esnasında karşılaştığı CHP'lilerle selamlaştı.

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14 Mayıs'a 6 gün kala siyasetin gündemi iyice hareketlendi.

Siyasetçiler de yaptıkları seçim gezileri ve mitinglerle adeta yarışır hale geldi.

Liderler her gün meydanlara çıkarak birbirlerine göndermelerde bulundu.

Ancak seçim sürecinde özellikle muhalefetin kullandığı dil, vatandaşları germeye yetti.

Siyasetin gergin gündemi topluma yansıdı: Vatandaşlar zaman zaman gerildi

Terör örgütüyle ilgili söylemler ve 'yargılayacağız' tehditleri kamuoyunda endişe yarattı.

Hal böyle olunca bazı illerimizde zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Meydana gelen gerginlikler sonrası sağduyu çağrıları peş peşe gelmeye başladı.

İzmir'i karış karış geziyor

Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir 1'nci Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de sürdürdüğü seçim gezilerine devam etti.

Ekibiyle birlikte adeta sokak sokak, cadde cadde İzmir'i dolaşan Kasapoğlu, vatandaşların kalbine dokunmayı sürdürdü.

Bu kez de Bayraklı'da vatandaşlarla buluşan Bakan Kasapoğlu, o anlarda CHP'li görevlilerle karşılaştı.

CHP'li görevlileri gördü: Selam vermeden geçmedi

Bir kuyumcu esnafından çıkan CHP'li görevlileri selamlayan Bakan Kasapoğlu, gösterdiği nezaketle takdir topladı.

CHP'li görevlilere 'kolay gelsin' ve 'hayırlı günler' diyen Kasapoğlu, daha sonra kuyumcuya girdi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün paylaştığı o anlarda Bakan Kasapoğlu, kuyumcu esnafına hayırlı işler diledikten sonra seçim gezisine devam etti.