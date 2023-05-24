Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Cudi'de roket seslerini raket seslerine döndürdük Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıllar önce terör bölgesi olarak anılan Cudi'de roket seslerinin yerini raket seslerine bıraktığını söyledi. Kasapoğlu, "Roketten rakete bir dönüşüm var bu mucizedir aslında" dedi.

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Türkiye'nin doğusunun terörden arındırılmasıyla bölgede sosyal aktiviteler de yapılmaya başladı.

Bunlardan en büyüğü ise Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası oldu.

Turnuva; Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den çok sayıda sporcu katılımıyla adeta bir festival havasında geçti.

İkincisi düzenlenen turnuva tüm hızıyla sürüyor

Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın 2’ncisi, bu yıl 8 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla başladı.

27 Mayıs'ta son bulacak turnuva tüm hızıyla sürerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu.

Bakan Kasapoğlu, Adem Metan'a anlattı

Gazeteci Metan, Bakan Kasapoğlu'na "Cudi’de bir turnuva düzenlediniz, aslında bundan 10 yıl önce bu bir hayaldi diyebilir miyiz?" diye sordu.

Bakan Kasapoğlu, Cudi'de artık roket sesleri yerine raket seslerinin yükseldiğini söyledi.

Bölge insanının farklı yönlere çekilmek istendiğini belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun iyileştirici gücüne dikkat çekti.

"Oralarda roket sesleri vardı biliyorsunuz, artık raket seslerine döndürdük"

Cudi'de 3 yıldır raket sesleri yükseldiğini bir kez daha vurgulayan Kasapoğlu, "Bölge insanını maalesef farklı yönlere çekmek istediler. Oralarda roket sesleri vardı biliyorsunuz, artık raket seslerine döndürdük. Spor iyileştiren, rehabilite eden bir yoldur. 3 yıldır artık orada tenis sesleri var, raket sesleri var. Roketten rakete bir dönüşüm var, bu mucizedir aslında." ifadelerini kullandı.