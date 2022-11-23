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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Düzce'de yurtları ziyaret etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki depremde hasar gören Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi.
    • 23.11.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:43
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Düzce'de yurtları ziyaret etti

    Düzce, dün gece 5.9'luk depremle sarsıldı.

    Depremin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugünkü programını iptal edip, bölgeye geldi.

    Öğrencilere moral ziyareti

    Hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret eden Kasapoğlu, incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

    İHA'nın haberine göre yurtlarda kalan öğrencilerle de bir araya gelen Kasapoğlu, gençlerle yakından ilgilenip, moral verdi.

    "Devletimiz gençlerimizin yanındadır"

    Kasapoğlu, hasar tespit çalışmalarının ardından hızla tadilat işlemlerinin başlayacağını, bu süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Devletimiz, her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Düzce de yurtları ziyaret etti #1

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Düzce de yurtları ziyaret etti #2


    Düzce depreminin sesi kaydedildi
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