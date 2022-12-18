Mehmet Muharrem Kasapoğlu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon olması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takımı telefonla aradı.

Portekiz'de düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı Türkiye'yi gurulandırdı.

Dünya Şampiyonası finalinde Golbol Kadın Milli Takımı, Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyon oldu.

Galibiyet sonrasında GolBol Kadın Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya aldı.

Tüm Türkiye'nin kalbi orada artarken yaşanan başarı sonrasında tebrik mesajları yağdı.

Bakan telefonla tebrik etti

Bunun yanı sıra bir tebrik mesajı da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik VİDEO

"En kısa zamanda bir araya geleceğiz"

Milli takımı kutlayan Kasapoğlu, "Sözünüzü yerine getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Mecliste ilan ettim; 'Kızlarımız ülkemize şampiyonluk getirecek.' dedim. Hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sözümüzü yerine getirmek çok gurur verici"

AA'nın haberine göre, Takım kaptanı Sevda Altunoluk da Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür ederek, "Bakanım konuşmanız bize çok büyük moral oldu. Sözümüzü yerine getirmek çok gurur verici." diye konuştu.