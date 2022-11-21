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- Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan madalya alan milli tekvandocular için tebrik mesajı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan madalya alan milli tekvandocular için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan sporcularımız Rukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti.
- 21.11.2022 - 12:21
- Güncelleme : 21.11.2022 - 12:28
Meksika'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım gümüş madalya, 57 kiloda ise Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da şampiyonada gümüş madalya kazanan Rukiye Yıldırım ile bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün için tebrik mesajı yayınladı.
"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
AA'nın haberine göre Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda gümüş madalya kazanan Rukiye Yıldırım ile kadınlar 57 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün'ü kutluyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."