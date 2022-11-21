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Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan madalya alan milli tekvandocular için tebrik mesajı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan madalya alan milli tekvandocular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan sporcularımız Rukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti.