Mehmet Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimleri artırarak devam ettireceklerini açıkladı.

Türk lirasının döviz karşısındaki tarihi rekorları görmesi iç piyasada etiketlere zam olarak yansımıştı.

KURLAR DÜŞTÜ ETİKETLER DEĞİŞMEDİ

Hükümetin kur korumalı mevduat uygulamasını hayata geçirmesiyle birlikte döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı.

Bu sert düşüş beraberinde, gelen zamların da geri alınması beklentisini ortaya çıkardı.

ZAM 3'ER 5'ER LİRA, İNDİRİM 10-20 KURUŞ

Fakat her kur artışlarında 3'er 5'er lira birden zam yapan işletmeler, kur düşüşü sonrası indirimlerini 10-20 kuruş seviyelerinde tutuyor.

Bu kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Diğer yandan halihazırda fahif fiyat denetimlerini sürdüren hükümet bu konuda da kararlılık mesajı verdi.

"DÜŞÜŞÜ FİYATA YANSITMAYANLARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!" dedi.