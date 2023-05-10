Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: 2022'de turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara ulaştı Dünyanın dört bir yanında turistlerin Türkiye’ye geldiğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, “2022 yılına başlarken 42 milyon turist, 35 milyar dolar hedefi ile yola çıktık. Yıl sonu turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyona ulaştı" dedi.

DHA

Antalya'da Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nce düzenlenen '2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı'nın açılışı yapıldı.

Türkiye'de ilk kez yapılan konferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, her yıl farklı ülkelerde düzenlenen etkinliğin Antalya'da gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Covid-19 salgınının hızı, kapsamı, etki şiddetiyle turizm tarihindeki en büyük krizlerden biri olduğunu anlatan Ersoy, pandemi sonrası iyileşme sürecinde krizlere dayanıklı olmanın önemini vurguladı.

Öncelik konaklama tesislerinde

Türkiye'nin pandemi sürecinde güvenli turizm sertifika programıyla bu süreçten en az etkilenen ülke olmayı başardığını anlatan Ersoy, sorumlu ve sürdürebilir politikalarla turizm sektörünü daha dayanıklı yapıya dönüştürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Küresel Sürdürebilir Turizm Konseyi ile anlaşma yapan ilk ülke olduğunu aktaran Ersoy, turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve turizm paydaşlarının katılımıyla ortak anlayış geliştirmek için oluşturulan programda önceliğin konaklama tesislerinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2030 yılında tüm tesislerin sürdürülebilir turizm sertifikalı olacağını vurgulayan Ersoy, belge ve sertifika alan tesis sayısının bin 584'e ulaştığını belirtti. Türkiye'nin 531 mavi bayraklı plaj, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı 19 miras alanı olduğunu aktaran Ersoy, Antalya'nın dünyada mavi bayraklı şehirler sırasında birinci olduğunu kaydetti.

Ziyaretçi sayısında yüzde 75'lik artış

Ersoy, şunalrı söyledi:

Dünyanın dört bir yanından turisti ülkemize çekiyoruz. 2022 yılına başlarken 42 milyon turist, 35 milyar dolar hedefi ile yola çıktık. Yıl sonu turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyona ulaştı. 2021 rakamlarına göre; gelirlerde yüzde 53, ziyaretçi sayısında ise yüzde 75 artış oldu.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Başkanı Luigi Cabrini ise "Turizm büyümesini tehdit eden zorluklar değişmedi. İklim değişikliğinin etkileri giderek daha görünür hale geliyor, plastik okyanus ve nehirleri kirletiyor, su kıtlığı artarken biyoçeşitlilik azalmaya devam ediyor. Turizm, sömürüyü önleme, insana yakışır işi teşvik etme ve erişilebilirliği artırma konusunda gelişmelidir. Toplumlara yarardan çok zarar getirdiği algılanan bir turizme geri dönemeyiz ve dönmek de istemiyoruz" dedi.

Toplantıda Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de Türk turizminde ekonominin önemini anlattı. Konferansa, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı da katıldı.