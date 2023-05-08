Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılış tarihini duyurdu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Tevfikiye Camii'ni ziyaret etti. Öğle namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağına da değindi.

DHA

Beşiktaş Arnavutköy Caddesi'nde bulunan Tevfikiye Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, camiyi ziyaret etmek için öğle namazında Tevfikiye Camii'ndeydi.

Soylu ve Ersoy yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Tevfikiye Camii bu sabah itibariyle hizmete girdi

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Ersoy, “Bugün öğle namazı için Sayın Bakanımızla birlikte bu camide buluştuk. Tevfikiye Camii uzun zamandır restorasyonu devam eden bir cami idi. Bu sabah itibariyle de sabah namazıyla birlikte hizmete girdi. Boğaz'ın en güzel camilerinden biri olan Tevfikiye Camii tarihi de bir cami. 2. Mahmut dönemi 1826 yılından sonraki yıllarda yapıldığı kabul ediliyor. Çok ağır bir restorasyondan geçti." dedi.

Bakan Ersoy, gazetecilerin Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağına dair sorusu üzerine "11 Mayıs akşamı açılıyor. Bugün itibarıyla tanıtım ve anonsları yapılıyor zaten." dedi.

"Camilerimizi sadece ibadet yeri olarak görmüyoruz"

Bakan Soylu'nun Kuruçeşme Camii'ni de hatırlatması üzerine Ersoy, “Onun da sözünü buradan verelim. Zaten o cami bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü programına dahil edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2023 programında var. Biz yine aynı buradaki gibi çok hızlı bir zamanda oradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Biz camilerimizi sadece ibadet yeri olarak görmüyoruz. Bu tarz tarihi camilerimiz aynı zamanda bizim kültür varlıklarımız, gelecek nesillere de aktarmamız gereken korunması gereken öncelikli varlıklarımız. O yüzden aynı itinayı oraya da gösterip hızlı bir şekilde ibadete hazır hale tekrar getireceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, programın ardından Arnavutköy Polis Merkezi ile çevredeki esnafı ziyaret etti.