Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırlıyoruz Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırladıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Yaptığımız yatırımlar, ürettiğimiz proje ve hizmetlerle Muğla, bu geleceğin de en önemli aktörlerinden biri olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlediğimiz Türkiye Yüzyılı'ndaki vazgeçilmez yerini alacaktır" dedi.

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi'nin ve Küdür Merası Açılış Şenliği'nin açılış programına katıldı.

İleri Biyolojik İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi açılış törenine; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, milletvekilleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, idari amirler ve davetliler katıldı.

Turizm merkezlerine ve turizm potansiyeli taşıyan belediyelere hem maddi hem de teknik destek verdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Gerek turizm potansiyeli gerek kültür ve medeniyet mirası ile Türk ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Muğla'nın geleceğini güvence altına almanın adımlarını atıyor, yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın yerel yönetimlerle iş birliği daima güçlü ve çözüm odaklı olmuştur. Turizm merkezlerine ve turizm potansiyeli taşıyan belediyelere hem maddi ve teknik alanlarda hem de kontrolörlük noktasında destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu destekleri bir adım daha ileri taşımış ve tatil bölgelerindeki arıtma alt yapısı yatırımlarını gerçekleştiremeyen belediyelerin ilgili yatırımlarını da üstlenmemiz talimatını vermiştir. Bu doğrultuda en önemli yatırımlarımızdan birini Bodrum'a yaptık." ifadelerini kullandı.

"Hem ekonomik ömrünü doldurmuştu hem de Bodrum'un nüfus değişiminin doğurduğu ihtiyacı karşılamaktan uzaktı"

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi 1994'te inşa edilmiş bir eserdi. Hem ekonomik ömrünü doldurmuştu hem de Bodrum'un nüfus değişiminin, sürekli artan yerli ve yabancı ziyaretçisinin doğurduğu ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. Zira 10 bin metreküplük bir kapasitesi vardı. Gelecek düşünülerek bir adım atılması gerekiyordu. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile bir iş birliği protokolü imzalayarak, kanalizasyon şebekesi ve terfi hatları ile atık su arıtma tesislerini kapsayan altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak üstlendik ve çalışmaları başlattık. İlk etabı 'Torba Köyiçi Kanalizasyon Şebeke ile Yağmur Suyu İletim Hatları ve Torba Kızılağaç Çiftlik ve Yalı Mahalleleri Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi' olarak projelendirdik."

"50 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir eseri Bodrum'a kazandırmış olacağız"

Çalışmaların Covid-19'a rağmen tamamlandığını dile getiren Bakan Ersoy, "Yaklaşık 15 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 4 kilometre yağmur suyu şebeke hattı ve 23 kilometre kanalizasyon kolektör hattını kapsayan, toplamda 42 kilometrelik bu etabı Şubat 2023'te tamamladık. Diğer etap 'İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi'ydi. Covid-19 salgınına rağmen çalışmaları 14 aylık bir sürede tamamladık ve ilave 30 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ile 20 bin metreküp kapasiteli yeni tesisimizi beldemize kazandırdık. Derin deniz deşarjını da rehabilite ederek yeni tesisle uyumlu hale getirdik. Birinci kademe olarak gerçekleştirdiğimiz ve 600 milyon lira güncel değere sahip olan ve bu tutarın Bakanlığımız tarafından karşılandığı bu yatırımlarla bölgenin 20 yıllık ihtiyacına cevap verecek bir kapasiteye ulaşmıştır. İnşallah ikinci kademede de 17 bin metreküplük bir artışla tesisimizi 37 bin metreküp kapasiteye taşıyacak ve öngörülen nüfus değişimleri göz önüne alındığında 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir eseri Bodrum'a kazandırmış olacağız." açıklamalarında bulundu.

"Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırlıyoruz"

Turizmde 2028 hedeflerine de değinen Bakan Ersoy, "Covid-19 bütün dünyayı ve sektörleri değiştirdi. Turizm belki de bu değişimi en güçlü hisseden sektör oldu. Geleceğin turizmi sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlik ise bütün diğer kriterleriyle birlikte bizden sağlıklı bir çevre ve doğa dostu bir çalışma anlayışı talep ediyor. Biz, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı'nda Türkiye'nin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinden koruma-kullanma dengesi içinde faydalanılması gerekliliğine yönelik amaç ve kararlılığımızı vurgulamıştık. Bugün geldiğimiz noktada Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile çok güçlü bir iş birliğini hayata geçirmiş ve Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırlayarak uluslararası tescilini yaptırmış bir Türkiye var. 2028 hedeflerimizi de yine bu doğrultuda belirledik. Türkiye turizmini geleceğin rekabetine bugünden hazırlıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, ürettiğimiz proje ve hizmetlerle Muğla bu geleceğin de en önemli aktörlerinden biri olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlediğimiz Türkiye Yüzyılı'ndaki vazgeçilmez yerini alacaktır. İçmeler-Torba Atıksu Arıtma Tesisimizin Bodrum'a ve Muğla'ya hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Küdür'ün gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önünde hiçbir engel kalmadı"

Küdür Merası açılışında da konuşan Bakan Ersoy, "Bu şenliğin gerçekleştiği Küdür Yaylası çok iyi bildiği bir yer. 2018 yılında bölgeyi gezdik. 33 yıl önce yapılmış tahsisler vardı. İlk etapta tahsislerin iptalini gerçekleştirdik. Önündeki en büyük engel kaldırılmış oldu. Hem meranın mera olma özelliğini korunması, hem fidanların, fidelerin dikilmesi, hem de hayvancılığın önünün açılması doğru adımlar olmuş. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da gerekli adımı attı ve Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle çevre koruma alanı ilan etti. Küdür'ün gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili önünde hiçbir engel kalmadı." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, katıldığı programların ardından Bodrum'dan ayrıldı.