Mehmet Özeren kimdir? AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in biyografisi

Yangınzedelere yönelik açıklamaları nedeniyle tepki çeken AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Mehmet Özeren kimdir? İşte biyografisi..

Türkiye'nin dört bir yanında ortaya çıkan orman yangınlarıyla mücadele hızla devam ederken belediye başkanlarından açıklamalar da ard arda geliyor.

Son olarak Bodrum Gündoğmuş'ta çıkan yangın hakkında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Özeren, ilginç açıklamalarda bulundu.

Verilecek desteklerden bahsederken alaycı bir tavır sergileyen Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler." dedi.

Bu açıklamalarının ardından sosyal medyanın gündemine oturan Mehmet Özeren'in hayatına dair bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki Mehmet Özeren kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in biyografisi...

MEHMET ÖZEREN KİMDİR?

1964 yılında Gündoğmuş merkezde dünyaya gelen Mehmet Özeren, ilk, ortaokul ve liseyi Gündoğmuş'ta bitirmiştir.

9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Manisa E.Y.O'nu ve Eskişehir AÖF İktisat bölümünü bitiren Özeren, 24 yıl eğitimci ve idareci olarak devlet hizmetinde görev yapmıştır.

2009 yılında Ak Parti'den Gündoğmuş Belediye Başkanı olarak başladığı göreve 2014 yılında tekrar seçilmiştir.

Evli ve 3 erkek çocuk babası olan Mehmet Özeren, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı seçilmiştir.