Mehmet Özhaseki, 6'lı masaya HDP ve PKK desteğini gösteren diyalogları paylaştı AK Partili Özhaseki, 6'lı masa ile HDP ve PKK arasındaki ilişkiyi paylaştığı görüntülerle bir kez daha hatırlattı.

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Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını üstü örtülü destekleyen HDP, daha sonra bunu ilan etti.

6'lı masaya Kandil'den de yapılan peş peşe destek açıklamaları göze çarpıyor. Bu durum, masanın kapalı kapılar ardından yürüttüğü diyalogları yeniden gündeme getirdi.

HDP'li Sezai Temelli'den Selahattin Demirtaş'a ve terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'ya kadar birçok isim, skandal açıklamalarda bulundu.

"Kendilerini uyanık, milletimizi saf zannediyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu açıklamalara ilişkin sosyal medyada bir video paylaştı.

Özhaseki, videoya "Kendini uyanık, milletimizi saf zanneden siyasi meftalara duyurulur." notunu düştü.

6'lı masa ile HDP ve PKK arasındaki diyalog

Videoda, Ankara'daki yerel seçim sonuçlarına işaret eden HDP'li Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir." diyor.

Büyük tepki çeken konuşmalardan birine imza atan Demirtaş ise "Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini." ifadelerini kullanıyor.

HDP'li Sırrı Sakık, "İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız." derken, PKK elebaşı Karasu da Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlerle ilgili vaatlerine destek veriyor.