Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde 'Türkiye'nin problemlerini kim çözer?' sorusuna çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin çıktığını söyledi.

24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki oldu.

Programda Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Özhaseki, gündeme ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin 2023 yılındaki seçim çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, parti olarak her sene bir anket yapmaya karar verdiklerini, bu yıl da pandemi çıkışı bir anket daha yaptırdıklarını söyledi.

Eksikleri anketlerle belirlemeye çalıştıklarını söyleyen Özhaseki, son olarak yaptırılan ankette "Türkiye'nin problemlerini kim çözer?" sorusuna yanıt aradıklarını açıkladı.

Anket sonuçlarını açıklayan Özhaseki, sorunun cevabında çok yüksek oranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin problemlerini kim çözer anketinin sonucunu açıkladı VİDEO

"NELERDEN ŞİKAYETÇİLER ÖĞRENİYORUZ"

"Pandeminin tam ortasında şimdi yeni pandemiden çıkış döneminde yeniden anket yaptırdık.

Arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın orada başarılı olup olmadıklarını, vatandaşın yeniden seçim olursa o başkana oy verip vermeyeceğini, belediyesinde hizmetlerin iyi gidip gitmediğini, nelerden şikayetçi olduğunu, şikayetçi olduğu konularda belediyenin tavrının ne olduğunu tek tek soruyoruz.



Sonra oradan bir sonuç çıkarıyoruz. Çünkü o anketleri biz sanki belediyenin röntgenini çekmek için yapıyoruz. Orada gençler ne diyorlar, orta yaşlılar ne diyor, daha yaşlılar ne diyorlar.

"KİM NE DİYOR DEĞERLENDİRİYORUZ"

İlkokul mezunları, liseliler veya üniversite mezunları ne diyorlar. Başkanımıza kadınlar ne diyor, erkekler ne diyor.

Orada bunların hepsini sorguluyoruz. Hatta AK Partliler ne diyorlar belediye başkanımıza. Cumhuriyet Halk Partliler ne diyorlar, Milliyetçi Hareket Partliler ne diyorlar. Bunları alıyoruz sonra oturup başkanımızla değerlendiriyoruz.



Ona diyoruz; 'Bak senin röntgenini çektik. Bunu okuyacağız şimdi sana. Senin şuraya, şuraya dikkat etmen lazım. Şu noktalarda eksiklik gözüküyor. Bunlara dikkat etmen lazım. Ve orada belediye başkanlarımızın büyük bir çoğunluğunun müthiş başarılı olduklarını görebiliyoruz. Çünkü hizmet aşkıyla dolular, gayret ediyorlar..

"PARTİ OYUNU ARTIRINCA MUTLU OLUYORUZ"

Haliyle bundan memnun oluyoruz. Yani seçilmiş yüzde 52 ile yarın bu başkana oy vermişsiniz deyince yüzde 57, 58 gelmiş yüzde 15 kararsız var. Sevinmez misiniz buna? Oyunu artırmış, o partiyi yukarı çekiyor. Böyle olunca bundan mutluluk duyuyoruz.

"PROBLEMLERİ KİM ÇÖZER SORUSUNUN CEVABI ERDOĞAN ÇIKTI"

Ama biraz son dönemlerde, pandemi döneminde genel seçim için söyleyecek olursak; haliyle biraz kararsız vatandaş durumu çoğalıyor. Belediyede adaya göre oy vereceğim diyenler çoğalıyor.

Bunları anlayabiliyoruz. Orada kararsız olan kesime; 'Peki, kararsızsınız şu an oy vermekte ama Türkiye'nin problemlerini size göre kim çözer?' diye sorduğumuz zaman çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diye çıkıyor. Bu önümüzdeki seçimlerde kararsız kesimin nereye doğru kayacağının bir alametidir."



