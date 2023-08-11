Mehmet Sevigen: Delegeler Kurultay'da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürecek Ensonhaber canlı yayınına katılan Mehmet Sevigen, CHP'deki son durumu anlattı. Sevigen'in yayın esnasında "Delegeler, Kurultay'da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürecek" sözleri ise dikkat çekti.

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Mehmet Sevigen'in Ensonhaber'e verdiği özel röportajın tamamını izlemek için tıklayınız...

CHP'de sular bir türlü durulmuyor...

Seçimlerin ardından başlayan 'değişim' ve 'istifa' çağrıları devam ederken, Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıranların sayısı da günden güne artıyor.

CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan sonra kimin genel başkanlık koltuğuna oturacağı da en çok merak edilen gündem konusu.

Mehmet Sevigen'den Ensonhaber'e özel açıklamalar

İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, seçim sonrası muhalefette ve özellikle partisinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

CHP'de yaşanan süreci özetleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye nasıl dahil olduğuna kadar önemli demeçler verdi.

"Delegeler Kurultay'da Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürecek"

Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmaması gerektiğini belirten Mehmet Sevigen şunları kaydetti:

30 yıldır CHP’de hiç bir iş yapmayanlar milletvekili oluyor, partiyi yönetiyorlar. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu Kurultay'da aday olsun Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürecekler. Kurultay'a giremeyecekler. Ben bu delegeyi tanırım. CHP bunların babaların çiftliği mi? Kılıçdaroğlu İstanbul’da milletvekilliği yaptı ne faydası oldu bu şehre.CHP’nin bir abiye değiliyi bir genel başkana ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu bu ülkeye ve partiye iyilik yapmak istiyorsa Kurultay'da ben adayım dememesi lazım.

"Kılıçdaroğlu'nu siyasete kazandırdığım için özür diliyorum"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Mehmet Sevigen'in özel röportajından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Kemal Bey 13 yıl olmuş, 12 seçim kaybedilmiş hala CHP’nin başında. Bir umut vermiyor CHP’nin başında Atatürk’ten daha uzun bir süre durdu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun asıl ismi Kemal Karabulut’tur. Dersim olaylarından sonra soy ismini değiştirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyaset yapacak parası yoktu, onu siyasete kazandırdığım için buradan herkes adına özür diliyorum.

"Kılıçdaroğlu’nun gönlünde CHP yok"

Kemal Bey CHP’li değildir. Daha çok sağ kökenli. DSP’ye gidiyor olmuyor, Doğru Yol Partisi’ne gidir olmuyor en son CHP’ye geliyor üçüncü tercih olarak. Böyle bir adam için genel başkan olsun diye uğraştılar ama Kılıçdaroğlu’nun gönlünde CHP yok. CHP’yi sevmiyor. Kılıçdaroğlu’nun evine ekmek götürmesini biz sağladık.

"Halkın yüzde 70’i Kılıçdaroğlu’nun partide kalmasını istemiyor"

Kimsenin parti veya halkı düşündüğü yok herkesi kendi makamını düşünüyor. CHP kimseye kapısını açmıyor orası halkın evi nasıl açmazsın açmazsan sonuç böyle olur Gençler CHP’den umudunu kesmiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun bütün arzusu CHP’yi kapattırmak. Halkın yüzde 70’i Kılıçdaroğlu’nun partide kalmasını istemiyor.

"İmamoğlu, genel başkanlığa cesaret edemez"

Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Tunceli’ye gitmesinin anlamı ben genel başkan olmayacağım, bana tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni verin mesajıydı. Bunu telefon açarak gösterdi. 90 derece dönüş yaptı İmamoğlu. Cesaret edemezdi zaten İmamoğlu genel başkanlığa. Kılıçdaroğlu aday olsa kazanamaz. Bizi kırk satır mı kırk katır mı ona mecbur ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’da Ekrem İmamoğlu’da CHP’li değildir. İnsanların boynu bükük, insanlar güven duymuyor o yüzden de sandığa gidip oy vermedi. Kemal Bey gitmezse, yerel seçimlerde Kemal Bey’i sandığa gömecekler.

"Tayyip Bey ve ben İstanbul'un en başarılı il başkanlarıyız"

Tayyip Bey’in bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’nu Türk siyasetine getirmesidir. Biz yakın arkadaşız beraber çalıştık, beraber il başkanlığı yaptık Tayyip Bey ile. Ben DSP'de o Refah Partisi'nde. Biz İstanbul’un en başarılı il başkanlarıyız.

"İhracımı kaldırırlarsa genel başkanlığa adayım"