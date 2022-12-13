Mehmetçik, Antalya'da afetzedeler için seferber oldu

Mehmetçik, Antalya'da afetzedeler için seferber oldu

Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçeleri için seferber olan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları, afetzedeleri duygulandırdı.

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için tüm kurum ve kuruluşlar göreve koştu.

Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçlar çekildi, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizlendi.

Mehmetçik, temizlik çalışmalarına yardım etti

İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler de selzedelerin imdadına koştu. Ekipler, evini ve iş yerini su basanların temizlik çalışmalarına yardım etti.

Jandarma erlerinin özverisi, mağdur vatandaşları duygulandırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede görevli askerleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mehmetçik, Antalya'da afetzedeler için seferber oldu VİDEO

"Askerimizle halkımızla el ele verdik"

İlçede 20 yıldır esnaflık yapan Oğuz Coşkun, sabah dükkana geldiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştıklarını kaydetti. İlk defa böyle bir afet yaşadıklarını dile getiren Coşkun, mağduriyetlerinin giderilmesi için herkesin canla başla çalıştığını vurguladı. Esnaflardan Dudu Coşkun da kendilerine yardım eden askerlere teşekkür etti.

Askerlerin evlatları gibi kendilerine destek verdiğini anlatan Coşkun, "Başımıza bir iş geldiğinde askerlerimiz her zaman yanımızda. Çok şükür can kaybı yok. Askerimizle halkımızla el ele verdik. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Askerlerimiz de burunları bile kanamadan memleketlerine, ailelerine kavuşsunlar inşallah." ifadesini kullandı.

"Askerlerimiz, evlatlarımız gibi yardıma koştular"

Ayakkabı dükkanı işleten Rukiye Ergül ise suyla dolan iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti. Ergül, "20 senedir buradayız, daha önce böyle bir şey yaşamadık. Dükkanda tüm ayakkabılar suyun, çamurun içinde kaldı. Sağ olsunlar askerlerimiz, evlatlarımız gibi yardıma koştular. Canla başla mücadele ediyorlar." açıklamasında bulundu.