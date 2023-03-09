Mehmetçik, depremzede çocuklara gönderilen kıyafetleri dağıttı Deprem bölgesindeki yardımları sürdüren askerler, komutanların gönderdiği hediyelerle çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçti.

11 ilde etkili olan afetin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Bu kapsamda devletin tüm kurumları, Mehmetçik, gönüllüler ve bakanlarla birlikte harekete geçti.

Asrın afet olarak kayıtlara geçen depremde, vatandaşların beslenmeyen barınmaya tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

Çocukların yüzü Mehmetçik ile güldü

Bu süreçte en büyük görev ise Mehmetçik'e düştü.

7'den 70'e tüm vatandaşların yanında olan güvenlik güçleri, sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Yüzleri güldürmeye devam eden Türk askeri, bir kez daha çocuklar için harekete geçti.

"Çocuk demek, mutluluk demek, neşe demektir"

Milli Savunama Bakanlığı, Mehmetçik'in çocuklara kıyafet dağıttığı anları paylaştı.

O paylaşıma şu not düşüldü;