Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti

Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti

MSB, zorlu arazi şartlarında görev icra eden kahraman Mehmetçiklerin görüntülerini paylaştı.

Tüm zorlu hava şartlarına rağmen kahraman Türk askerinin eğitim ve görev icrası devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Ardahan'da zorlu iklim ve arazi şartlarında devriye ve pusu görevindeyken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

DAİMA GÖREVE HAZIR

Fotoğraflarla birlikte "Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır! 25’inci Hudut Tugay Komutanlığınca (Ardahan) zorlu iklim ve arazi şartlarında 'Devriye ve Pusu' faaliyeti icra edildi." mesajı paylaşıldı.













