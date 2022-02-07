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    Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti

    MSB, zorlu arazi şartlarında görev icra eden kahraman Mehmetçiklerin görüntülerini paylaştı.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 15:57
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    Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti

    Tüm zorlu hava şartlarına rağmen kahraman Türk askerinin eğitim ve görev icrası devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Ardahan'da zorlu iklim ve arazi şartlarında devriye ve pusu görevindeyken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

    DAİMA GÖREVE HAZIR

    Fotoğraflarla birlikte "Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır! 25’inci Hudut Tugay Komutanlığınca (Ardahan) zorlu iklim ve arazi şartlarında 'Devriye ve Pusu' faaliyeti icra edildi." mesajı paylaşıldı.

    Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti #1

    Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti #2

    Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti #3

    Mehmetçik devriye ve pusu görevi icra etti #4


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