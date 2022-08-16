Milli savunma Bakanlığı tarafından, Yunan unsurlarının kötü muamelesi sonucu bir göçmenin hayatını kaybettiği, 107 göçmenin ise kurtarıldığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Ölüm yolundaki göçmenler, güvenlik güçlerince kurtarıldı.

Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Edirne sınırında devriyede olan Mehmetçik, 108 düzensiz göçmene ulaştı.

Bir göçmenin cesedine ulaşıldı

Göçmenlerin arasında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Kahraman Türk askeri, hayatını kaybeden kişinin naaşını otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Mehmetçik Edirne sınırında 107 göçmeni kurtardı VİDEO



"Göçmenler hastaneye sevk edildi"

Msb tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne sınırında devriye göreve yapan Mehmetçiklerimiz, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden göçmenin naaşı ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

"Dört gün boyunca aç ve susuz bırakıldılar"

Göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi. Göçmenler dört gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleyi maruz kaldıklarını anlattı.

Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, Yunan birliklerinin elinde aynı durumda yüzlerce kişinin hâlen yaşam mücadelesi verdiğini belirtti." denildi.