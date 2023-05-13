Mehmetçik Hatay'da depremzedelere yemek dağıttı Büyük depremin ilk anlarından itibaren bölgede olan kahraman askerler yardımlarına devam ediyor.

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Türkiye, deprem yaralarını sarmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler, 11 ili yerle bir etti.

Tarihin en büyük depreminin yaraları ise devlet eliyle kapanıyor.

Deprem bölgelerinde sağlam ve yeni konutların yapımı hızla sürerken, temel ihtiyaçların karşılanması için de tüm imkanlar seferber edildi.

Deprem sürecinin kahramanları ise askerler oldu.

Askerler sıcak yemek dağıttı

Enkaz kaldırma çalışmalarından vatandaşların tüm ihtiyaçlarına koşan askerler, deprem bölgelerindeki hizmetlerine devam ediyor.

Mehmetçik bu kez de Hataylı vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Milli Savunma Bakanlığı bu anları şu ifadelerle paylaştı