Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etti Depremlerin ardından vatandaşının yardımına koşan Mehmetçik, bu sefer de sel felaketinde tahliye çalışması gerçekleştirdi. O anlarda bir askerimizin mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdığı anlar dikkat çekti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından şimdi de sel felaketi yaşandı.

Depremin etkilediği illerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak yağış hayatı felç etti.

Caddeler ve sokaklar göle dönerken, sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde birçok vatandaş bulundukları bölgelerde mahsur kaldı.

Mehmetçik yine sahada

Mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmasına Mehmetçik de katıldı.

Her felakette olduğu gibi bu afette de vatandaşının yardımına koşan Mehmetçik, onlarca kişiyi bot ve iş makineleriyle tahliye etti.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği mahallede çok sayıda aracın suya gömüldüğü de görüldü.

Sırtına alıp taşıdı...

Öte yandan jandarmalar, bot ile kurtarılan çocukları kucaklarında taşıyarak yolun karşısına geçirdi.

Kurtarma anlarında bir Jandarma Arama Kurtarma (JAK)'nın yaşlı bir vatandaşı sırtında taşıdığı görüldü.

Kurtarma anları objektiflere böyle yansıdı...