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    Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor

    Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında darbe alan PKK, bu kez Gaziantep'i hedef aldı. Saldırıların ardından Mehmetçik dün başlattığı cezalandırma atışlarını bugün de sürdürdü. Sesler Kilis'ten duyuldu.
    • 22.11.2022 - 09:47
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    Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım akşamı hain teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

    Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı.

    Bunun üzerine başlatılan 'Pençe Kılıç Harekatı' kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri tek tek vurulmaya başlandı.

    2 kişi şehit oldu

    Kahraman Mehmetçik'ten büyük darbe alan PKK'lı teröristler, dün öğle saatlerinde ise teröristler yeni bir hain saldırıda bulundu.

    Güney sınırlarının ötesinden Gaziantep'te sivil hedeflere yönelik roketli saldırı gerçekleştirildi.

    Karkamış ilçesine düşen roketler 2 kişinin şehit olmasına neden oldu.

    Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor #1

    Cezalandırma atışları yapıldı

    Şehidinin kanını yerde bırakmayan Mehmetçik, terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yaparak karşılık verdi.

    Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

    Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdüüyor VİDEO

    Şehitlerin adı roketlere yazıldı

    Saldırılarda hayatlarını kaybeden 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ismi, merminin üzerine yazılarak ateşlendi.

    Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor #2

    Atış sesleri Kilis'ten duyuluyor

    AA'nın aktarımına göre; belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.

    Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor #3

    Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor #4


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