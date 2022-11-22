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- Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor
Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdürüyor
- 22.11.2022 - 09:47
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 13 Kasım akşamı hain teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı.
Bunun üzerine başlatılan 'Pençe Kılıç Harekatı' kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri tek tek vurulmaya başlandı.
2 kişi şehit oldu
Kahraman Mehmetçik'ten büyük darbe alan PKK'lı teröristler, dün öğle saatlerinde ise teröristler yeni bir hain saldırıda bulundu.
Güney sınırlarının ötesinden Gaziantep'te sivil hedeflere yönelik roketli saldırı gerçekleştirildi.
Karkamış ilçesine düşen roketler 2 kişinin şehit olmasına neden oldu.
Cezalandırma atışları yapıldı
Şehidinin kanını yerde bırakmayan Mehmetçik, terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yaparak karşılık verdi.
Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.
Mehmetçik terör yuvalarına cezalandırma atışlarını sürdüüyor VİDEO
Şehitlerin adı roketlere yazıldı
Saldırılarda hayatlarını kaybeden 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ismi, merminin üzerine yazılarak ateşlendi.
Atış sesleri Kilis'ten duyuluyor
AA'nın aktarımına göre; belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.