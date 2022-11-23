Teröristlerin yuvalandığı bölgeleri ateş altına alan Mehmetçik, nokta atışı yapıyor, hedefleri bir bir imha ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emri verdi, Suriye ve Irak’ın kuzeyine Türk askeri havadan girdi.

Teröristlerin barındığı sığınak, mağara ne varsa yerle bir edildi.

Pençe-Kılıç Operasyonu ile inleri başlarına yıkılan teröristler için kısa zamanda kara harekatı da başlayacak.

Terör hedefleri bir bir imha edildi

Dosta güven düşmana korku salan kahramanların belirlenen terör hedeflerini bir bir imha ettiği anların görüntüsü yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Biz milletimiz için düşmana kılıç oluruz”

“Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz! Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor!”

Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor VİDEO