Mehmetçik'e katliam yapıyor iftirası atan CHP'li Hacer Foggo'ya bakanlık vaadi Hendek operasyonları sırasında Mehmetçik'e katil diyen Hacer Foggo CHP'den milletvekili adayı olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacer Foggo'yu milletvekili adayı yapmadığı ve bakanlık vereceği öğrenildi.

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14 Mayıs seçimleri öncesi siyasi partilerde büyük bir heyecan yaşanıyor...

Partilerde milletvekilliği için de süreç sona ermek üzere.

Büyük merakla beklenen adaylık için son saatlere girlmiş durumda.

Özellikle 6'lı masanın 4 küçük partisinin CHP listelerinden seçime girecek olması parti içerisinde büyük krize neden olmuştu.

Adaylık listesine başvuran bazı isimlerde büyük dikkat çekmişti.

Bu isimlerden birisi de Hacer Foggo.

Hacer Foggo'nun sözleri gündem oldu

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.

Hacer Foggo'nun başvurusu sonrası akıllara geçmişte kullandığı sözler geldi.

Katliam iftirasında bulundu

Türk askerinin karalamaya yönelik paylaşımlarda bulunan Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.

Çocuk katliamı yapılıyor iftirası

Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, şu notu eklemişti:

Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü.

Hacer Foggo'ya bakanlık vaadi

Bu skandal sözlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ödül verircesine Hacer Foggo'yu Ekonomi takımının belirlendiği programda CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü'ne getirmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Bunların üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hacer Foggo'ya yönelik bir girişim daha yaşandı.

Halk TV'nin haberine göre, Hacer Foggo'nun CHP milletvekilliği listelerinde yer almayacağı, seçimlerin kazanılması durumunda bakanlık verilebileceği ifade edildi.