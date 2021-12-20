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- Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 6 terörist öldürüldü
Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 6 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 20.12.2021 - 13:42
- Güncelleme : 20.12.2021 - 13:47
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.