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    Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 6 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 20.12.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 13:47
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    Mehmetçik'ten PKK/YPG'ye darbe: 6 terörist öldürüldü

    MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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