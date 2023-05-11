Memleket Partili ilçe başkanı:Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e MP'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ile birlikte, ""Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e" açıklamasını yaptı.

İHA Büyük seçimlere 3 gün kala siyasi gündemde hareketlilik arttı. Son olarak, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından tepkiler gelirken, Memleket Partisi'nden çarpıcı bir açıklama geldi. Bir oy Memleket'e bir oy Reis'e Açıklamayı, MP'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar yaptı. 14 Mayıs'taki seçimler için Memleket Partisi'nin milletvekili adaylarını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Yaşar "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e dedi."