Memleket Partililer, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararını verdi Muharrem İnce'ye yapılanlara kızan Memleket Partisi seçmenlerinin, Cumhurbaşkanı adaylığında oy tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandığı görüldü.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladığı günden beri Millet İttifakı'nın yoğun baskısıyla karşılaştı.

Kampanya süreci boyunca çeşitli iftiralara maruz kalan İnce, Millet İttifakı tarafından adeta düşman ilan edildi.

Millet İttifakı'nın ardından bu kez devreye FETÖ girdi ve çirkin bir kumpas düzenlenmeye çalışıldı.

FETÖ yaptı, CHP yaydı: Memleket Partililer sinirlendi

FETÖ'cülerin yalanına CHP'liler de sahip çıkınca Muharrem İnce saldırı furyasına maruz kaldı.

Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına geçen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından istifa ettiğini duyurdu.

İnce daha sonra eski yol arkadaşlarına kırgın olduğunu ve hakkını mahkemede arayacağını belirtti.

Memleket Partili seçmenlerin tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

İnce'ye yapılanlar bu kez de Memleket Partisi seçmenini kızdırdı.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından bugün sandık başına giden Memleket Partililer kullandıkları oyları paylaşmaya başladı.

Yapılan paylaşımlarda FETÖ'ünün kumpasını yayan CHP'ye karşı tepkili oldukları görülen Memleket Partililer, Cumhurbaşkanlığında oy tercihlerini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

"Kaset öyle çekilmez böyle çekilir"

"Kaset öyle çekilmez böyle çekilir", "Bu memleket için bu da haysiyet için" sözleriyle oylarını paylaşan Memleket Partililerin tercihleri sosyal medyada gündem oldu.