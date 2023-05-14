Memleket Partisi seçimlerde istediğini alamadı: Meclis dışında kaldı

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Türkiye kader seçimlerini oyladı...
14 Mayıs seçimleri için 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçime kısa süre kala yarıştan çekildi.
Ancak Memleket Partisi, Meclis'e girme umuduyla seçimlere katıldı.
Muharrem İnce seçimlerden önce Türkiye'nin, geleceğin, çocukların Memleket Partisi'ne ihtiyacı olduğunu dile getirerek partisinin mutlaka Meclis'te olması gerektiğini belirtmişti.
Memleket Partisi'nin oy oranı belli oldu
Her hangi bir ittifak çatısı altında seçime girmeyen Memleket Partisi'nin ise oy oranı belli oldu.
0.88 oy aldı
Memleket Partisi, kesinleşmeyen sonuçlara göre şu an 0.88 oy oranına sahip oldu.