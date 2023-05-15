Memleket Partisi Sözcüsü: Biz söyledik, siz dinlemediniz Seçim sonuçlarını değerlendiren Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” dedi.

ensonhaber.com Sandık başına giden Türkiye, seçimini yaptı... Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde götürüyor. En yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise bekleneni veremedi. “Biz söyledik, siz dinlemediniz” Büyük karar öncesi geri çekilen ve kaset kumpasına kurban gittiği öne sürülen Memleket Partisi'nden ilk yorum geldi... Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sayan, “Biz söyledik, siz dinlemediniz.” dedi.