Memleket Partisi'nde peş peşe kopuş! Uşak İl Başkanı Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Büyük seçimlere 3 gün kala siyasi gündemde sular durulmuyor.
Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarına devam ederken, Memleket Partisi cephesinde ani gelişmeler peş peşe geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilip çekilmeyeceği kulislere konu oldu.
Kurmayları ile konuyu görüşen Muharrem İnce, kararı duyurmak için basın açıklaması yaptı.
Adaylıktan çekildi
İnce, Millet İttifakı’nın dayatmalarını işaret ederek, “Bahaneleri kalmasın” ifadeleriyle cümlelerine başladı.
Ardından Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.
Açıklama sonrasında partililer tepki gösterirken, çeşitli siyasi isimler de bazı paylaşımlarda bulundu.
Tüm bunların yanı sıra, Memleket Partisi içinden kopuşlar başladı…
Bir istifa daha...
Memleket Partisi’nden istifa eden bir isim de Uşak İl Başkanı Engin Toroman.
Toroman, partiden istifa ettiğini ve büyük seçimlerde de Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıkladı.
"Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğim"
Toroman o ifadelerini şu cümlelerle duyurdu;
Genel Başkanımız Muharrem İnce, FETÖ’cü usuller kullanılarak kaset kumpası ile CHP’li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır.
Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin FETÖ’cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur İttifakı’ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.