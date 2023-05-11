Memleket Partisi'nde peş peşe kopuş! Uşak İl Başkanı Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrasında partinin Uşak İl Başkanı Engin Toroman istifasını açıkladı. Toroman büyük seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek.

ensonhaber.com

Büyük seçimlere 3 gün kala siyasi gündemde sular durulmuyor.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarına devam ederken, Memleket Partisi cephesinde ani gelişmeler peş peşe geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilip çekilmeyeceği kulislere konu oldu.

Kurmayları ile konuyu görüşen Muharrem İnce, kararı duyurmak için basın açıklaması yaptı.

Adaylıktan çekildi

İnce, Millet İttifakı’nın dayatmalarını işaret ederek, “Bahaneleri kalmasın” ifadeleriyle cümlelerine başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Açıklama sonrasında partililer tepki gösterirken, çeşitli siyasi isimler de bazı paylaşımlarda bulundu.

Tüm bunların yanı sıra, Memleket Partisi içinden kopuşlar başladı…

Bir istifa daha...

Memleket Partisi’nden istifa eden bir isim de Uşak İl Başkanı Engin Toroman.

Toroman, partiden istifa ettiğini ve büyük seçimlerde de Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıkladı.

"Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğim"

Toroman o ifadelerini şu cümlelerle duyurdu;