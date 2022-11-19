Memleket Partisi’nden Erdoğan’a dış politika desteği

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı gezisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesine tepki gösterdi.

Türkiye, dış politikada sergilediği başarılı performansla tüm dünyanın takdirini kazanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya siyasetine yön veren adımlarını görmezden gelen muhalefet partileri, Türkiye'nin bu duruşunu ise eleştirmeyi sürdürüyor.

Bazı muhalefet partilerinin Türkiye'nin dış politika zaferlerini görmezden gelmesine rağmen Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek geldi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Kırşehir’de parti teşkilatını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı gezisine tepki gösterdi.

"S ınır ötesinde biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz"

Mustafa Çağlayan açıklamasında, "Ana muhalefet partisi, ABD’ye gittiği zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyor. Yerden yere vuruyor. Biz olsak bunu yapmayız. ABD’de veya herhangi bir ülkede sınır ötesinde biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz." dedi.

"Dış politikada hükümeti destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı yapılan muhalefetin iç mesele olduğunu aktaran Çağlayan açıklamasında, "Biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz. Bu bizim iç meselemizdir. Kimseyi ilgilendirmez. Biz ne ABD’nin askeriyiz, ne de uşağıyız. Hiç kimse kusura bakmasın. Ukrayna konusunda, Ukrayna - Rusya savaşı noktasında çıkmış Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. ’Biz Ukrayna tarafındayız’ hayır efendim biz; hükümetin politikasını bu konuda doğru buluyoruz. Arabulucu rolü üstlenmesi gayet doğrudur. Biz taraf olamayız. Bizle alakası olmayan bir konu, o yüzden tarafsız kalma konusunda hükümeti bu konuda destekliyoruz." diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, parti binasında partilileri ile bir araya gelen Çağlayan, şehirde İl Başkanı Gülay Baltalık ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.