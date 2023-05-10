Memleket101: Alevi Bir Erdoğan destekçisi ile Kılıçdaroğlu destekçisi arasında geçen Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' çıkışının konu edildiği Memleket101:Alevi videosu izleyenlerin beğenisini topladı.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri içn nefesler tutuldu millet sandığı bekliyor...

Pazar günü yapılacak seçim öncesinde siyasilerin son düzlükte çalışmaları devam ediyor.

Bunun yanında dijital alanda da seçime yönelik birçok içerik dolaşıma giriyor.

Seçim sürecinde gündeme gelen konuların bir 'kahvehane muhabbeti' formatında ele alındığı eğlenceli Memleket101 videoları dikkat çekiyor.

"Memleket101: Alevi"

'Togg' ve 'Muharrem' videolarından sonra 'Alevi' videosu geldi.

Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı video paylaşımlarından birinde yer verdiği "Ben Aleviyim" çıkışı konu edildi.

"Memleket101: Alevi" başlıklı videoda, bir Erdoğan destekçisi ile Kılıçdaroğlu destekçisi okey oynarken Alevilik çıkışını tartışıyor.

"Yer mi bunu Anadolu çocuğu!"

İşte karşıt görüşlü iki seçmenin diyaloğu:

"-Bayram değil seyran değil neden Alevi diye video çekti.

-Alevi işte adam.

-Reis çıksa dese ki ‘Bu adam Alevi’ topa tutardınız adamı. Kendi kendine ben Aleviyim diye video çekiyor. Bu adamdan bak süper youtuber olur.

-Millete alttan altta bu adam Alevi oy vermeyin mi diyorsun?

-20 yıl önce bir siyasetçi kolay kolay ben Aleviyim, ben Kürdüm vs diyemezdi. Reis sayesinde herkes kimliğini haykırır oldu kardeşim. Kim neye inanıyorsa inansın. Kim ne olursa olsun. Hesapta ben Aleviyim diye senin gibilerin kafasını karıştıracak. Anlamadınız mı adam hedef saptırıyor PKK ile iş tuttuğunu böyle mi örtecek? Yer mi bunu Anadolu çocuğu!"