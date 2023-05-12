Memleket101: Togg Kamuoyunda seçmen arasında en çok tartışılan konuları bir 'kahvehane muhabbeti' formatında ele alan Memleket101 videolarında bu kez, aylarca eleştirdikleri ve yok saydıkları Togg için ilk fırsatta sıraya giren muhalifler konu edildi.

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14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor...

Vatandaşlar pazar günü sandık başına gidecek...

Son düzlükte kampanyalar devam ediyor.

Bunun yanında dijital alanda da seçime yönelik birçok içerik dolaşıma giriyor.

Seçim sürecinde gündeme gelen konuların bir 'kahvehane muhabbeti' formatında ele alındığı eğlenceli Memleket101 videoları dikkat çekiyor.

"Memleket101: Togg"

'Alevi' ve 'Muharrem' videolarından sonra 'Togg' videosu geldi.

Videoda, yerli ve milli araba Togg için her fırsatta olumsuz konuşan muhaliflerin, aracı almak için en hızlı davrananlar olması ele alındı.

"Memleket101: Togg" başlıklı videoda, bir Erdoğan destekçisi ile bir muhalifin okey oynarken Togg hakkında konuşması yer alıyor.

"Sen 2 ay önce Togg diye bir araba yok bimem ne diyordun"

İşte karşıt görüşlü iki seçmenin diyaloğu:

"-Bana bak. Doğruyu söyle. Togg siparişi verdin mi hacı?

-Ne Togg'u be!

-Sana dokunmaz. 60 kağıdı veriyorsun sıraya giriyorsun. Utanma ver siparişini be. Eksiğin varsa ben tamamlayayım.

-1 milyona araba satıyorlar. Gariban nasıl alacak o zaman bu arabayı? At su taşını istasyon oldu bura hadi.

- Senin altındaki araba 3 milyon be!

- Alman oğlum benim arabam.

- Sen 2 ay önce Togg diye bir araba yok bimem ne diyordun. Ne oldu? Hadi inandın mı şimdi?

- Mesele araba yapmak değil. Mesele arabayı satmak.

- Doğruyu söyle lan. Delikanlı gibi doğruyu söyle verdin mi sipariş? Vallaha da almış bak duruyor. Çıktı mı lan yoksa?

- Yok çıkmadı.

-Ulan sıraya girip parayı yatırmış, karşıya Marmaray'la geçiyor, Ankara'ya hop hızlı trenle zıplayıp geliyorsun, günlerce bıkbık ettin yine koşa koşa ilk sen başvurdun Togg'a.

- Tamam oğlum güzel araba tamam ne var bunda şimdi."