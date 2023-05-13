Memleketine dönen depremzede: Cumhurbaşkanı Erdoğan için geldik Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisinden dolayı büyük acıların yaşandığı memleketine döndü.

İHA

Asrın felaketinde evsiz kalan vatandaşlar, Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında misafir edildi.

Afetzede vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde oy kullanmak için memleketlerine geri döndü.

Öğrenci yurtlarında ve evlerde misafir edilen afetzedeler, otobüsler ile yola çıktı. Afetzedelerin ulaşım masrafları ise AFAD tarafından karşılandı.

"Başvuru yapanları gönderiyoruz"

Sorunsuz olarak gönderme işlemlerine devam ettiklerini ifade eden Kırıkkale Vali Yardımcısı Kurnaz, şunları söyledi:

7 araçla yaklaşık 201 kişiyi illerine yolcu ettik. AFAD İl Müdürlüğümüze başvuran diğer depremzedelerimiz olursa da onların yine gitmek istedikleri illerine transferlerini sağlayacağız. Sorunsuz olarak gönderme işlemlerine devam ediyoruz. Depremzedelerimiz içinde kumanya hazırlığımızı yaptık. Onları da araçlarına yükledik.

"4 oyumuz AK Parti'ye"

Kahramanmaraş'a giden afetzede Adnan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Allah razı olsun devletimizden. Çok iyi bakıyorlar hizmet güzel. Kırıkkale Yenişehir'deki yurtta kalıyoruz. Oy kullanmaya gidiyoruz. Bu otobüsler bize devletimiz tarafından sağladı. Tabii ki de oyumu AK Parti'ye veriyorum. 4 tane oyum var hepsi de AK Parti'nin. Devletimizi vatanımızı seviyoruz.

"Oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a"

Afetzede vatandaş Sevgi Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

Yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını anlatan afetzede vatandaş Ayşe Bozoğlu, devletin her türlü imkanı kendilerine sağladığını ifade etti.

Afetzede vatandaş Fatih Genç ise, "Devletimizden Allah razı olsun bizlere her imkanı sağlıyor. Bizde elimizden geleni yapacağız." dedi.