Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, “Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, gündeme yönelik açıklamalarının ardından memurlara müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergilerinin kaldırıldığını açıkladı.

"MEMURLARIMIZI DA BU KAPSAMA DAHİL ETTİK"

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerimiz doğrultusunda azimle, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Bir müjde de memurlarımıza; Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz."

Memur maaşlarından alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı VİDEO