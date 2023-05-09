Memur-Sen'den seyyanen zam talebi: Zaman kaybedilmeden zam yapılmalıdır Memur-Sen, memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibarıyla açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve temmuz beklenmeden seyyanen zam yapılmasını talep etti.

AA

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zammın ardından memurlardan zam talebi geldi.

Memur-Sen Konfederasyonu, benzer ekonomik şartların kamu görevlileri için de geçerli olduğuna dikkat çekerek seyyanen zam çağrısında bulundu.

Memur-Sen Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü değerlendirildi.

"Değişimin şart olduğunu önemle vurguluyoruz"

Memur-Sen'in her şartta ve koşulda kamu görevlilerinin mağduriyet, beklenti, endişe ve kayıplarını tazmin ve tanzim etme hususunda sorumluluk üstlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

Toplu sözleşme düzeninde ve döneminde gerekli paradigmal değişimin şart olduğunu önemle vurguluyoruz. Sendikal mücadelemizin kazanımı olan enflasyon farkının, geleceğe yönelik oluşabilecek kayıpların sigortası olduğunu belirtiyor, geçmiş kayıpların telafisi için enflasyon tazminatının tercih değil şart olduğunu her süreçte fiili ve fikri düzlemde gündeme getiriyoruz. Bu noktada, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Memurlarımız müsterih olsun. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesi, 1 Mayıs'ta ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir.

"Adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: