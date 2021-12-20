Memur ve emekli zamları 2022 ne olacak? Gözler Kabine'de, ek zam yolda...

Memur ve emekli zamları 2022 ne olacak? Gözler Kabine'de, ek zam yolda...

Asgari ücretteki artışın ardından memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Memur zamları bugünkü kabine toplantısında konuşulacak. Peki 2022 memur zammı ne kadar olacak?

2022 asgari ücreti, son 50 yılın rekorunu kırarak yüzde 50 oranında bir zamla 4 bin 253 TL olacak açıklandı.

Milyonlarca emekli, asgari ücret zammının ardından yeni yılda alacakları emekli maaşlarını hesaplamaya başladı.

2022 yılında memur ve emekli aylığı zam oranları ne kadar olacak merak ediliyor.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının gündeminde memur-emekli zamları da bulunuyor.

Asgari ücret zammının ardından beklentilerin artmasının yanında, emeklilere seyyalen yapılacak zam miktarı değerlendirilecek. Peki memur ve memur emeklisi 2022 zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın ardından gözler memurlar ve kamu işçileriyle imzalanan toplu sözleşmelere çevrildi.

Enflasyon farkının yanı sıra toplantıda ilave zam oranı da gündeme gelecek. Öte yandan asgari ücretin 4 bin 253 TL’ye yükseltilmesi sonrası emekliler de maaşlarında bir iyileştirme bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor.

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

EK ZAM YOLDA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

Yine de son rakamlar aralık ayı enflasyon oranının netleşmesiyle belli olacak.

Asgari ücretteki yükselişin akabinde memur ve emekli maaşına enflasyon farkının haricinde ek zam yapılarak yükseltileceği beklentiler arasında.