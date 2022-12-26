Memur zamları açıklandı mı, yüzde kaç? MEMUR MAAŞI 2023!

Asgari ücretin açıklanmasının akabinde gözler memur zammına çevrildi. Bakan Vedat Bilgin, 2023 memur maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki memur zammı belli oldu mu? İşte son durum....

2023 yılı için çalışan maaşları belli oluyor...

Asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak açıklanmasının ardından milyonlarca memur alacağı zammı dört gözle bekliyor.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı değerlendiren Bakan Vedat Bilgin, "Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var, bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz" dedi.

Memur zamları belli oldu mu, ne kadar zam gelecek merakla araştırılıyor.

Türkiye'nin gözü "Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi.

Peki, enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 memur maaşları nasıl olacak? Memur zammı yüzde kaç? İşte son detaylar...

2023 Memur zamları açıklandı mı?

Bakan Bilgin, memur maaşlarına yapılacak zammın enflasyonun üzerinde olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek.





Memur zammı yüzde kaç olacak?

TÜİK, asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere gelirleri etkileyecek 2022 Kasım ayı enflasyon oranını açıklandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 arttı.

Son 6 ayın enflasyon farkı baz alınacak olan zam oranında 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Zam oranı 2022 Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek.

3 Ocak'ta netleşiyor

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek.