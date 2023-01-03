Memur zammı 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Memur zammı 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Memur ve emeklilerin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki son 6 aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte TÜİK verileri...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için zamlar bugün netleşti.

TÜİK, yıllık ve aylık bazda enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece son 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir olmak üzere enflasyona göre zam alıyor.

Açıklanan rakamların akabinde zam oranı göründü, en düşük memur ve emekli maaşı netleşti. Peki 6 aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte rakamlar...

6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

En düşük memur ve emekli maaşı 2023

SSK-Bağkur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkıyla artışı 15.40 olurken, memur ve memur emeklilerinin artışı 16,48 oldu.

Buna göre, en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den, 10.606 TL'ye yükseldi.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 7 bin 79 TL oldu.