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    Memur zammı 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    Memur ve emeklilerin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki son 6 aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte TÜİK verileri...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 10:46
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:48
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    Memur zammı 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

    Milyonlarca memur ve memur emeklisi için zamlar bugün netleşti.

    TÜİK, yıllık ve aylık bazda enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece son 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

    Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir olmak üzere enflasyona göre zam alıyor.

    Açıklanan rakamların akabinde zam oranı göründü, en düşük memur ve emekli maaşı netleşti. Peki 6 aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte rakamlar...

    6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

    6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

    Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

    Memur zammı 2023: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? #1

    En düşük memur ve emekli maaşı 2023

    SSK-Bağkur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkıyla artışı 15.40 olurken, memur ve memur emeklilerinin artışı 16,48 oldu.

    Buna göre, en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den, 10.606 TL'ye yükseldi.

    En düşük memur emeklisi maaşı ise 7 bin 79 TL oldu.


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