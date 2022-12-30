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    Memura tokat atan gümrük müdürü görevden alındı

    Ticaret Bakanlığı'nca yapılan idari tahkikat sonucunda, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevinden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 21:29
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    Memura tokat atan gümrük müdürü görevden alındı

    Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi.

    Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.

    Gümrük müdür vekili memura toplantıda tokat attı

    Bakanlık harekete geçti

    Bu tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

    Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

    Görevden alındı

    Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Memura tokat atan gümrük müdürü görevden alındı #1

    Memura tokat atan gümrük müdürü görevden alındı #2


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