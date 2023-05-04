Meral Akşener'den terör açıklaması: PKK iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğuna vurgulayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

AA

Seçime 10 gün kala, parti liderlerinin ve adayların seçim çalışmaları sürüyor.

14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim yasakları ise bugün başladı.

Heyecanla beklenen seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor.

Millet İttifakı'nın ortaklarında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkçülük Günü Programı'nda konuştu.

3 Mayıs Türkçülük Günü'nün çok büyük bir yolculuğun eseri olduğunu söyleyen Akşener, gençlerin tarihlerini bilmelerinin önemine işaret etti.

"PKK siIlahlı bir örgüttür"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "PKK siIlahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Şimdi özellikle sizlere söylüyorum, bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz." dedi.

"Yüksek sesle ona bağırdığım zaman tepki gösteriyor"

Yeni bir dünya düzenine geçildiğini belirten Akşener şunları söyledi:

Z Kuşağı, 'Talimat yani emir kipi ile konuşulsun istemiyorum' diyor. Yani 'bazı dayıların göster telefonunu demesini istemiyorum' denilen bir yeni dünyadan bahsediyoruz. Benim yedi yaşındaki torunum yüksek sesle ona bağırdığım zaman 'Lütfen babaanne benimle emir kipiyle konuşma' diye isyan ediyor. Şimdi bunları anlamak durumundayız.

"PKK'lı diye bu ülkeyi yöneten yetkililer tarafından bir kişi suçlanıyorsa gereği yapılır"

Seçim süreci ile ilgili de konuşan İyi Parti Lideri Akşener, şunları kaydetti:

İçişleri Bakanlığının mülki idaresi, emniyeti, yargının savcıları, hakimleri ya PKK'lı diye bu ülkeyi yöneten yetkililer tarafından bir kişi suçlanıyorsa gereği yapılır.



Aksi takdirde sırf seçim kazanmak için iftira atarak üç, beş kişinin oyunu alacağım diye bakarsanız bir süre sonra bu konu cıvıtır ve tehlike arz etmekten, önem arz etmekten, dikkat edilmesi gerekmesinden ve ciddiyetinden yoksun hale gelir.

"PKK iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür"

"PKK"lı tanımının normalleştirilmemesi ve rastgele bir durum haline getirilmemesi gerektiğini belirten Akşener, şu şekilde konuştu: