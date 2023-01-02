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    Merak konusu: EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı?

    EYT ile emekli olacak olan vatandaşlar banka promosyonu ve bayram ikramiyesinden faydalanabilecek mi merak ediliyor. Peki EYT'lilere promosyon ve ikramiye var mı, ödenecek mi?
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 11:14
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    Merak konusu: EYT'liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi yasalaşıyor... Böylece 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olmaya hak kazanıyor.

    Maaş hesaplaması yapan EYT'lilerin gündeminde banka promosyonları ve bayram ikramiyeleri de var.

    Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden EYT'liler de faydalanabilecek mi merak ediliyor.

    Aynı zamanda maaşlarını alacakları bankadan promosyon ödemesi için de gözler detaylarda...

    Peki EYT'lilere ikramiye ve promosyon ödenecek mi? İşte detaylar...

    EYT'lilere bayram ikramiyesi var mı?

    Emekli ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL olarak verilmişti. Bu sene de ödenecek olan bayram ikramiyelerinden EYT'li olarak emekli olanlar da faydalanabilecektir.

    Merak konusu: EYT liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? #1

    EYT'liler promosyon alabilir mi?

    Kamu ve özel bankalar kendi kendi şubelerinden maaş almalı durumunda emeklilere  3 yıl taahhüt ile  emekli promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesi için banka ile görüşülmesi gerekiyor. Maaş anlaşması sonucunda banka promosyon ödemesi yapabiliyor.


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