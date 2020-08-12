Siyasi partiler arasında ittifak hesapları yapılırken Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Ali Babacan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyasetin gündeminde ittifak görüşmeleri var.

CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın hedefi; AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu oldu.

DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'ni Millet İttifakı'nın içinde yer alması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeşil ışık yakmıştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyetle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Görüşmede çekilen fotoğraf, DEVA Partisi'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Ziyarette Akşener'in, Babacan'a bir de hediye verildiği görüldü.

Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti VİDEO

Akşener ve Babacan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAHÇELİ'YE SAYGI DUYUYORUZ"

Akşener, "Hayırlı olsun amacıyla buradayız. Partilerimizin kuruluş aşamasındaki sıkıntıları konuştuk. Türkiye'nin sorunlarını tahlil ettik." ifadelerini kullandı.

Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin parlamenter sisteme yönelik sözleri için, "Biz hiçbir parti genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz de buna saygı duyuyoruz." dedi.

Bahçeli'nin IMF konusunda Babacan'a yönelik eleştirilerine yanıt veren DEVA Partisi Lideri, "Biz yepyeni bir siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bu açıklamalara cevap vermeye olumlu bakmıyoruz." diye konuştu.

IMF'YE BORÇ VERİLDİ TARTIŞMASI

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile IMF'e borç verme konusunda başlayan tartışma için, "2008-2009 krizinden sonra finans kuruluşlarının kaynak ihtiyacı ortaya çıktı. Bu oluşturulan kaynak hazırlığına Türkiye de katkıda bulundu. Merkez Bankası ile fon arasında 5 milyar dolara kadar bir kredinin kullandırılabileceğine dair sözleşme yapıldı. Bir ihtiyaç oluşmadığı için o rakamı kullandırmadı. Bu o gün adına olumlu bir gelişmedir. Bu açılan ama kullanılmayan bir kredidir." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'a 'IMF' sorusu VİDEO