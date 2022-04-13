Meral Akşener: Asgari ücreti zamlara göre güncelleyin

Akşener, haftalık grup toplantısında, "Asgari ücreti zamlara göre güncelleyin" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener'in zamlara yönelik açıklamalarının yanı sıra, asgari ücrete yönelik söyledikleri de öne çıktı.

Asgari ücretin zamlara göre güncellenmesi gerektiğini söyleyen Akşener, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretleri, iğneden ipliğe her şeye gelen zamlara göre yeniden güncelleyin muhteremler.

"En düşük emekli maaşını, asgari ücret kadar bir orana çıkarın"

Bu arada 2.500 TL’ye çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar bir orana çıkarın. İnsanlar aç mı ölsün? Kimse ayın sonunu getiremiyor. Her ay arttıkça artan faturalarla boğuşuyor."