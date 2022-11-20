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    Meral Akşener: Askerlerimizin ayağına taş değmesin

    TSK tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatı icra edildi. İyi Parti Lideri Meral Akşener, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Allah kolay kılsın" dedi.
    • 20.11.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 14:33
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    Meral Akşener: Askerlerimizin ayağına taş değmesin

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul programı kapsamında bugün saat 11.30’da emekli ve çalışan öğretmenlerle Beyoğlu'nda gerçekleşen kahvaltıda bir araya geldi.

    Meral Akşener’e, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve milletvekilleri eşlik etti.

    Kahvaltının ardından Meral Akşener ve öğretmenler hep birlikte öğretmen marşını okudu.

    "Ordumuza başarılar diliyorum"

    Meral Akşener Suriye ve Kuzey Irak'a başlatılan Pençe-Kılıç Hava Harekatı’ndan bahsederek, "Dün gece geç saatlerde Suriye'de başlayan sınır ötesi harekât için ordumuza başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin, inşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle o zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum." dedi.

    Meral Akşener: Askerlerimizin ayağına taş değmesin #1

    Meral Akşener şöyle devam etti:

    "Biz cumhuriyetin köy kızlarıyız"

    "Biz zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde böyle bir eğitimi o fırsat eşitliğini başaran cumhuriyetin köy kızlarıyız. Köyde büyüdüm ben ama o köyden yola çıkıp bugün karşınızdayım. Benim büyüdüğün köy şehre çok yakın bir köydü. O köyde bugün doğan kız çocuklarının eğitim şansı benim doğduğum yıllardaki imkansızlıklara rağmen benim kadar yüksek değil. Cumhuriyet bir şeyi başardı. O başarılan eğitimdir. En zor şartlarda öğretmeni yetiştirmekten vazgeçmedi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocukları bir araya getirdi ve kardeş etti. Birbirleriyle olan iletişimini ömür boyu sağladı. Biz eğitim ordusuyuz bu ülkeyi kalkındıracağız diyerek mezun etti."

    Meral Akşener: Askerlerimizin ayağına taş değmesin #2


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