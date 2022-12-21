İyi Parti Lideri Akşener, hapis ve siyasi yasak kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gitmesiyle ilgili, "Kim ne derse desin yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz" dedi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezaları konusuna değindi.

Meral Akşener, ceza kararının ardından Saraçhane’ye gitmesiyle ilgili yaptığı açıklamalarda da sert ifadeler kullandı.

"Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik"

Akşener, "Bugüne kadar meydanı boş bulmanın şımarıklığı ile her istediklerini yaptılar. Bugün de hizmetleriyle milletin kalbini kazanan bir belediye başkanımızı hukuksuzluk yoluyla diskalifiye etmeye çalıştılar. Dün kendilerine yapılanları bugün Ekrem Başkan’a yapmaya kalktılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını, Saraçhane’de gördüler. Bugün, hedefleri Ekrem Başkan’dı. Bu yüzden, İyi Parti olarak biz de amasız, fakatsız onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik, haberi alır almaz yola çıktık.

Meral Akşener: Biz dün neredeysek bugün de oradayız VİDEO



"Dün neredeysek, bugün de oradayız"

Demokrasimizin, sahipsiz olmadığını hatırlatmak için, İstanbulluların iradesinin çiğnenemeyeceğini haykırmak için, kaybetme korkusundan gözü dönenlere karşı, dimdik durmak için, Saraçhane’deydik. Biz dün neredeysek, bugün de oradayız. Kim ne derse desin yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan’ı koyarsa bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden, onun yanında dimdik dururuz." ifadelerini kullandı.