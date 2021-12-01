MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Meral Akşener, "Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener, konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili kullandığı sözlere değindi.

"MANSUR YAVAŞ'IN ARKASINDA BİZ VARIZ"

Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'ı tehdit ettiğini öne süren Akşener, Bahçeli'ye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Millete düşman bu iktidarın küçük ortağı, vatandaşa hizmet edenlerle uğraşıyor. Sayın Bahçeli dün Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var. Yalana, talana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız, tek derdi Ankara'ya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz. Ayıptır.

Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi VİDEO

"SİZ KÜÇÜK ORTAKSINIZ, UTANMADAN SALON BASIYORSUNUZ"

Siz küçük ortaksınız, utanmadan salon basma peşindesiniz. Tehdit ile hakaret ile gündem saptırma peşindesiniz. Millet sizin peşinizde, siz sandıktan kaçma derdindesiniz. O sandık elbet milletin önüne gelecek. O zaman nefesi de iradeyi de göreceksiniz."