Meral Akşener, Finlandiya ve İsveç anlaşmasını taviz olarak nitelendirdi

Meral Akşener, Finlandiya ve İsveç anlaşmasını taviz olarak nitelendirdi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye'nin şartlarını kabul eden Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında yapılan üçlü anlaşmanın beklentileri karşılamadığını, bunun bir taviz olduğunu söyledi.

NATO Liderler Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir görüşmeye katıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında NATO'ya üye olmak isteyen fakat teröre destekleri dolayısı ile Türkiye tarafınan üyelikleri bloke edilen Finlandiya ve İsveç'in liderleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında 4 'lü bir görüşme yapıldı.

Görüşmede Türkiye'nin şartlarını kabul eden iki ülke ile ortak bir metne imza atılarak NATO üyesi olmalarının yolu açıldı.

Bütün dünyanın gündemindeki bu gelişme Türkiye'de de gündemde.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de grup toplantısında bu konuya değindi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından Türkiye'ye taviz verildiği yönünde açıklama yapılmasına karşın Akşener, Türkiye'nin taviz verdiğini belirterek şunları söyledi:

Meral Akşener, Finlandiya ve İsveç anlaşmasını taviz olarak nitelendirdi VİDEO



"Dün gece imzalanan mutabakat beklentilerimizi karşılamaktan oldukça uzak"

"Ülkemizin bu konuda iki önceliği olduğunu söylemiştik. Bunlardan birincisi, Putin Rusya'sının saldırgan dış politikasına karşı NATO ittifakını olabildiğince güçlendirmekti.

İkinci önceliğimiz ise PKK'nın Avrupa topraklarından topyekun bütün unsurlarıyla silinip atılmasıydı. Ne var ki dün gece varılan mutabakatın maalesef bu çok temel konulardaki beklentilerimizi karşılamaktan oldukça uzak olduğu gözüküyor.





"Atılan imza bir tavizdir"

PKK'nın, İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanınması yeni bir durum değil. Önemli olan, PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerin görülmesiydi.

Dolayısıyla iktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde, herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir.

"Türkiye elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde..."

Çünkü mutabakat metnine göre, verilen sözlerin tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma, İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Yani bu mekanizmanın işlememesi durumunda Türkiye elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde itirazlarını sürdürmek ve haklı davasını anlatacak muhatap aramak zorunda kalacak. Bu durum, Türk milleti için kabul edilebilir değildir."



