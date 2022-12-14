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    Meral Akşener, İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geldi

    Meral Akşener, İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geldi

    Ekrem İmamoğlu'na destek için Ankara'dan yola çıkan İyi Parti Lideri Meral Akşener'in İstanbul'a ulaşmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 17:59
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıktı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

    Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu, tüm destekçilerini Saraçhane'ye çağırdı.

    "Herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum"

    Mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın herkesi 16,00'da İBB binasının önüne davet eden İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener, İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geliyor VİDEO

    İstanbul'a doğru yola çıktı

    Daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak yanıt veren Meral Akşener, İmamoğlu'na destek vermek üzere Ankara'dan İstanbul'a yola çıktı.

    İyi Parti Lideri Ankara'dan İstanbul'a hareket ederken o anlara ilişkin videosu paylaşıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandı

    Meral Akşener'in İstanbul'a gitmek için Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanması dikkat çekti.

    Meral Akşener, 2 buçuk saat içerisinde İstanbul'a ulaştı.

    Meral Akşener, İmamoğlu na destek için İstanbul a geldi #1

    Meral Akşener, İmamoğlu na destek için İstanbul a geldi #2

    Meral Akşener, İmamoğlu na destek için İstanbul a geldi #3

    Meral Akşener, İmamoğlu na destek için İstanbul a geldi #4


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